كشف المتحدث بإسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر، أنّ "سبع حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" سُجّلت في قرية قطنة شمال غربي القدس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بـ"كورونا" في الأراضي الفلسطينية إلى 115 إصابة".
ولفت في إيجاز صحافي، إلى أنّ "من بين الحالات المُصابة 64 ذكرًا و51 أنثى من فئات عمريّة مختلفة"، موضحًا أنّ "السلطات الصحيّة في الأراضي الفلسطينية أجرت منذ بداية الأزمة إلى اليوم حوالي 6500 فحص لأشخاص مشتبه بإصابتهم بالفيروس".
يُذكر أنّ رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية كان قد أعلن يوم الأحد، أنّ "خلال أيام سيصلنا من الصين الصديقة مساعدات متعلقة بأنبوب الفحص وأيضًا سيصلنا أعداد من أجهزة التنفس".
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 115 بعد تسجيل 7 حالات في قطنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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