الصحة في الفيليبين: تسجيل سبع وفيات جديدة و128 حالة إصابة بكورونا

ذكرت وكيلة وزارة الصحة في ​الفيليبين​، ماريا روزاريو فيرجير، لأنّه "تمّ تسجيل سبع وفيات جديدة و128 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد". وأوضحت في مؤتمر صحافي، أنّ "إجمالي عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 78 حالة، والإصابات إلى 1546 حالة"، لافتةً إلى أنّ "السلطات تمكّنت من رصد المزيد من الإصابات مع وصول آلاف من أجهزة الفحص، وبدء عمل المزيد من المختبرات".

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