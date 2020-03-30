الصحة في إندونيسيا: 129 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع العدد الإجمالي إلى 1414

كشف المسؤول في وزارة الصحة في ​إندونيسيا​ أحمد يوريانتو، أنّ "البلاد سجّلت 129 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 1414"، لافتًا إلى أنّ "إندونيسيا سجّلت ثماني وفيات جديدة أيضًا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات فيها إلى 122، فيما تماثل 75 مريضًا بالفيروس للشفاء".

وقد بلغ عدد الإصابات بـ"كورونا" 715204 حالات على الأقل، بينها 33568 وفاة، في 183 بلدًا ومنطقة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية (143025 إصابة و2514 وفاة)، إيطاليا (97689 إصابة و10779 وفاة)، والصين (81470 إصابة و3304 وفيات)؛ وذلك وفق تعداد أعدته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسميّة اليوم".