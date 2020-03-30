الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تواصل الانخفاض في الصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بكين
أعلنت الصين انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي مع تراجع عدد الحالات القادمة من الخارج، بينما أغلقت السلطات الحدود أمام الوافدين الأجانب وقلصت بشدة عدد الرحلات الحوية الدولية.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 31 إصابة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي أمس، بينها حالة عدوى محلية واحدة، انخفاضا من 45 في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة في بيان اليوم أنه سجلت أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 3304 أشخاص في 29 من مارس.
وزاد عدد الإصابات الإجمالي إلى 81,470 حالة إصابة.
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