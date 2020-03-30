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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة كورونا للصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عودة كورونا للصين
الإثنين 30 مارس 2020
متابعات الخليج 365
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد والمتفشي في عموم البلاد، وبذلك يرتفع إجمالي ضحايا الوباء إلى 3304.
وأشارت السلطات في الصين، إلى أن عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا بلغ 81470 حالة إصابة.
وأمس الأحد، أعلنت السلطات الصينية، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتفشي في البلاد.
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