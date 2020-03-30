الارشيف / اخبار العالم

عودة كورونا للصين

0 نشر
متابعات اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة للصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عودة كورونا للصين

الإثنين 30 مارس 2020

عودة كورونا للصين

متابعات الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد والمتفشي في عموم البلاد، وبذلك يرتفع إجمالي ضحايا الوباء إلى 3304.

Advertisements

 

وأشارت السلطات في الصين، إلى أن عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا بلغ 81470 حالة إصابة.

 

وأمس الأحد، أعلنت السلطات الصينية، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتفشي في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة كورونا للصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا