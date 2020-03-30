عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عودة كورونا للصين

الإثنين 30 مارس 2020

متابعات الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد والمتفشي في عموم البلاد، وبذلك يرتفع إجمالي ضحايا الوباء إلى 3304.

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وأشارت السلطات في الصين، إلى أن عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا بلغ 81470 حالة إصابة.

وأمس الأحد، أعلنت السلطات الصينية، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتفشي في البلاد.