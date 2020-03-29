شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطلب 10 آلاف جهاز تنفس صناعي من عدة شركات والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدر صناعي لوكالة رويترز إن بريطانيا طلبت عشرة آلاف جهاز تنفس صناعي يصنعها ائتلاف عدة شركات في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا

وتحاول الحكومات في مختلف دول العالم زيادة عدد ما لدى خدماتها الصحية من أجهزة التنفس الصناعي.

وجهاز التنفس الصناعي حاسم في رعاية الشخص الذي يعاني من الفشل الرئوي الذي يصيب المريض في حالات الإصابة الشديدة بكوفيد-19.

وقال المصدر إن من المقرر الإعلان عن طلب هذه الأجهزة غدا الاثنين.

Advertisements

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد نشرت نبأ الطلب في السابق. ورفضت متحدثة في مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون التعليق.

وقال مايكل جوف الوزير البارز في الحكومة البريطانية اليوم الأحد إن هيئة الصحة الوطنية البريطانية الممولة من الدولة لديها أكثر قليلا من ثمانية آلاف جهاز تنفس صناعي.

وتعمل الحكومة البريطانية على تعزيز قدرات النظام الصحي من خلال اتفاقات أبرمت مع القطاع الخاص وموردين في الخارج بالإضافة إلى الإنتاج المحلي.