شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستحدات كورونا بسوريا.. حالة وفاة وحظر التجول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020 دمشق - الخليج 365 ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا.

Advertisements وأعلنت وزارة الصحة السورية، الأحد، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. وكانت سوريا، سجلت الأربعاء، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 5 حالات. وقرر مجلس الوزراء السوري، الأحد، حظر التجول بين المحافظات اعتباراً من الساعة السادسة من مساء بعد غد الثلاثاء وحتى 16 أبريل/نيسان المقبل.

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