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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوريا تعلن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020
أفادت قناة العربية فى خبر عاجل بوفاة أول حالة بفيروس كورونا فى سوريا تبين أنها كانت مصابة بكوفيد 19، فى غضون ذلك قررت الحكومة السورية فرض حظر تجول بين المحافظات السورية اعتبارا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم ولتاريخ 16-4-2020 وكلفت وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار.
ووفقا لبيان الحكومة السورية المنشور على وكالة الأنباء السورية "سانا: :""فى ظل المتابعة اللحظية لانتشار فيروس كورونا إقليميا ودوليا أجرى مجلس الوزراء تقييما للإجراءات الحكومية المتخذة للتصدى لوباء كورونا خلال الفترة الماضية والقرارات الواجب اتخاذها لحصر أى انتشار للفيروس.
وفى هذا السياق قرر المجلس فى جلسته الأسبوعية اليوم حظر التجول بين المحافظات اعتبارا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم ولتاريخ 16-4-2020 وكلف وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار".
وقد أعلن الاتحاد الأوروبى تأييده إلى الدعوة التى وجهها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن، من أجل وقف فورى لإطلاق النار على الصعيد الوطنى فى جميع أنحاء سوريا، لا سيما فى ضوء جائحة كورونا، وليس فقط وقف إطلاق النار المتفق عليه مؤخرًا فى إدلب فيجب التمسك بها وتوسيعها لتشمل سوريا كلها.
وفى بيان له قال الاتحاد الأوروبى، أن إنهاء الأعمال العدائية فى البلاد مهم فى حد ذاته، ولكنه أيضًا شرط مسبق لوقف انتشار كورونا، وحماية السكان الذين يعانون بالفعل من عواقبه المدمرة المحتملة، لا سيما فى إدلب مع العدد الكبير من النازحين.
كما يكرر الاتحاد الأوروبى نداء المبعوث الخاص من أجل الإفراج على نطاق واسع عن المعتقلين الذين يحتجزهم النظام السوري.
وبصفته المانح الإنسانى الرائد فى سوريا، فإن الاتحاد الأوروبى على استعداد لدعم الأمم المتحدة فى جهودها الشاملة لوقف العنف والحد من انتشار الفيروس التاجى .
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