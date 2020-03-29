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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا.. عالم يتوقع إصابة الملايين بـ“كورونا“ ووفاة نحو 200 ألف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020
حذر عالم أمريكي بارز، الأحد، من إمكانية أن يحصد فيروس كورونا المستجد، أرواح ما بين 100 إلى 200 ألف شخص، في الولايات المتحدة.
وقال الطبيب أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة، لشبكة ”سي إن إن“، إن التوقعات بأن يلقى نحو مليون أمريكي أو أكثر حتفهم بالوباء، ”خارج النقاش تقريبا، رغم أنها غير مستحيلة، لكنها تبقى مستبعدة جدا جدا“.
وقدر فاوتشي أن يتوفى ما بين 100 إلى 200 ألف شخص في الولايات المتحدة، مع ”إصابة الملايين“.
وأضاف العضو البارز في فريق عمل إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الفيروس: ”لا أريد أن ينقل الناس الأرقام عني، فهذا أمر سريع التغير، بحيث من السهل تضليل الناس وأن تكون على خطأ“.
وبدا فاوتشي متفائلا إزاء مسألة نقص أجهزة الفحص، إذ قال: ”في حال قارنتم الوضع الآن مع ذاك الذي كان قبل أسابيع، فلدينا عمليات فحص أكبر من السابق“.
وردا على سؤال فيما إذا كان سيسمح ذلك برفع قريب لقيود السفر والعمل، أجاب فاوتشي: ”سيستغرق الأمر أسابيع. لن يتحقق غدا أو الأسبوع المقبل، بل أبعد من ذلك إلى حد قليل“.
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