جنبلاط دعا القرى لانشاء صناديق تعاضد مع المحتاجين

توجه النائب السابق وليد جنلاط "إلى البلديات كافة بالشكر على عملهم الدؤوب في عملية مكافحة الوباء وأيضا اشكر الذين يقومون بمبادرات شخصية في مجال التعقيم مثل هذه الابتكارات التي صممت وراجيا تعميمها".
من جهة أخرى، دعا جنبلاط في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، "القرى إلى إنشاء صناديق تعاضد مع المحتاجين في انتظار ان تقوم الدولة بواجباتها".
تجدر الإشارة إلى أن القرى اللبنانية والبلديات والأحزاب والمجتمع المدني يعمل على قدم وساق لمساعدة الأهالي على تنفيذ قرارات الحكومة التي نتجد عن تفشي فيروشس كورونا الذي ترافق مع أزمة إقتصادية حادة.
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