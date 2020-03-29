الأمن الداخلي ينفي خبر خطة لوزارة الصحة يحمل شعارها

أشارت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​، إلى أنه "يتم التدوال على تطبيق whatsapp خبراً حول خطة من قبل ​وزارة الصحة​ واجب اتباعها لمواجهة ​فيروس كورونا​، و يحتوي على شعار قوى الأمن الداخلي"، وأكدت في تصريح على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي "ان هذا الخبر لم يصدر عن شعبة العلاقات العامة"، و تدعو لعدم استخدام شعار المؤسسة تحت طائلة الملاحقة".

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