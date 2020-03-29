الصليب الأحمر:نقلنا 430 حالة مشتبها بإصابتها بكورونا منذ ظهور الفيروس لليوم

أعلن ​الصليب الأحمر​ في تقريره اليومي عن فيروس "كورونا"، أن "عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" والتي تم نقلها منذ تاريخ ظهور الفايروس في ​لبنان​ حتى تاريخه للمستشفيات بلغت 430 حالة"، لافتاً الى أن " عدد الحالات المؤكدة في لبنان بلغت 438 حالة، 10 ​وفيات​ و30 حالة شفاء"، مشيراً الى أن "لديه 730 مسعفًا مدربًا، و520 متطوعًا متدربًا على التوعية، و31 مركزًا مجهزًا".

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