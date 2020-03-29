التحالف الدولي ينسحب من قاعدة شمال العراق

أعلن الناطق باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش، مايلز كاغينز، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، الأحد، أن "مراسم تسليم قاعدة K1 إلى القوات العراقية جاء بعد النجاح والعمل والتنسيق المشترك مع الحكومة العراقية" وفقا لموقع العربية نت.

كما أضاف كاغينز أن "الانسحاب من القاعدة وتسليمها للقوات العراقية خطط له منذ أشهر"، مؤكداً استمرار التحالف في محاربة عصابات "داعش" الإرهابية والعمل المشترك لإسناد القوات العراقية في مختلف المجالات.

يشار إلى أن قاعدة K1 الجوية، الواقعة في محافظة كركوك شمال العراق، تعد ثالث قاعدة تغادرها قوات التحالف هذا الشهر تماشياً مع خطط الولايات المتحدة تعزيز قواتها في موقعين بالعراق.

إلى ذلك استضافت القاعدة قوات التحالف منذ 2017 لشن عمليات

ضد تنظيم "داعش" في المناطق الجبلية القريبة.

وقد أسفر هجوم صاروخي على القاعدة أواخر ديسمبر الماضي عن مقتل مقاول أميركي، وأدى لسلسلة هجمات متبادلة بين ميليشيات عراقية مدعومة من إيران والولايات المتحدة. وبلغت الهجمات ذروتها باغتيال واشنطن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية يوم 6 يناير في حرم مطار بغداد الدولي.

مغادرة القوات الفرنسية

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إلى ذلك، أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، الأربعاء، بمغادرة القوات الفرنسية الأراضي العراقية.

وقال خلف لوكالة الأنباء العراقية إن "القوات الفرنسية غادرت الأراضي العراقية وتم إخلاء قاعدة جوية من قبل التحالف الدولي".

كما أكد أن "مغادرة القوات الفرنسية تأتي حسب الاتفاقيات التي جرت مع الحكومة العراقية".

بريطانيا تقلص قواتها

وفي 19 مارس، أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن بلاده تقوم بسحب قسم من قواتها العاملة ضمن بعثة تدريب في العراق على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح والاس أن القوات المعنية يتم سحبها بسبب تراجع وتيرة التدريبات في الأشهر الأخيرة، وبسبب "تعليق" برنامج التحالف الدولي لستين يوماً "كإجراء وقائي" إثر تفشي الوباء.

تسليم قاعدة القائم

يذكر أن القوات العراقية تسلمت بشكل رسمي قاعدة القائم على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي.

وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، في 17 مارس الحالي، تسليم قاعدة القائم لقوات الأمن العراقية، وذلك بعدما كشف عن عملية إعادة تمركز لقواته المتواجدة في القواعد العسكرية هناك.