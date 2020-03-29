أعلنت السلطات الصحیة في النرویج، الیوم الأحد، عن تسجیل وفاتين جدیدتین بفیروس كورونا المستجد لیرتفع عدد الوفیات إلى 22.
وقال المعھد النرویجي للصحة العامة على موقعه الإلكتروني، إن الاصابات الجدیدة بالفیروس بلغت 257 حالة لیرتفع الإجمالي إلى 4102 حالة من بینھا 2107حالات ھي إصابات محلیة، في حین سجلت 1299 حالة وافدة من خارج البلاد.
وفي سياق متصل قام الإسعاف الجوي النرويجي بنقل مسنين نرويجيين من إسبانيا إلى النرويج صباح يوم الأحد.
وقال الممرض الجوي هانز ألكسندر سكالبرغ "لقد كانت رحلة طويلة بشكل لا يصدق وهما الآن متعبان بشكل لا يوصف".
وقد تم اختبار المريضين اللذين كانا على متن طائرة الإسعاف حيث جاءت النتائج سلبية بالنسبة لفيروس كورونا.
وأعرب المريضان عن حزنهما لأن "هناك العديد من المرضى الآخرين في المستشفى في إسبانيا ممن هم في وضع يائس ولا يستطيعون العودة إلى ديارهم".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع وفيات كورونا في النرويج إلى 22 وتسجيل 257 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.