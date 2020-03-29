السعودية تعلق الدخول والخروج من جدة وتوسع حظر التجول

أعلنت الداخلية السعودية،اليوم الأحد، تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساء، وتعليق الدخول والخروج منها.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله، إنه تنفيذاً للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، فقد تقرر تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساء من يوم الأحد 29 مارس.

وأشار المصدر وفقاً لما نقلتة وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أنه تقرر تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة، وأن قرار التعليق يطبق حتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في يوم الاثنين 27 رجب 1441 هجرية.

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ولا يشمل قرار التعليق الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضماناً لسلامة الجميع.