ظريف: اميركا تحولت من ممارسة التخريب والعنف لممارسة إرهاب اقتصادي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الولايات المتحدة تحولت من ممارسة التخريب والعنف إلى ممارسة إرهاب اقتصادي، ضد بلاده، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد"، داعيا المجتمع الدولي إلى "عدم مساعدة واشنطن في جرائم الحرب تلك"، موضحاً ان "العقوبات تتجاوز ما يجوز في ساحة المعركة، أوقفوا مساعدة جرائم الحرب، توقفوا عن الانصياع للجزاءات الأميركية غير القانونية".
هذا وكان رئيس الحكومة العراقي المكلف عدنان الزرفي، قد أكد في وقت سابق ، أن "مساعدة إيران في مواجهة تفشي كورونا، سيساهم في منع كارثة إنسانية يعاني منها الشعب هناك، فضلا عن التقليل من التداعيات السلبية على الجارة العراق".
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