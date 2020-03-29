ظريف: اميركا تحولت من ممارسة التخريب والعنف لممارسة إرهاب اقتصادي

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​الولايات المتحدة​ تحولت من ممارسة التخريب و​العنف​ إلى ممارسة إرهاب اقتصادي، ضد بلاده، في ظل تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد"، داعيا ​المجتمع الدولي​ إلى "عدم مساعدة ​واشنطن​ في جرائم الحرب تلك"، موضحاً ان "العقوبات تتجاوز ما يجوز في ساحة المعركة، أوقفوا مساعدة جرائم الحرب، توقفوا عن الانصياع للجزاءات الأميركية غير القانونية".

هذا وكان رئيس الحكومة ​العراق​ي المكلف عدنان الزرفي، قد أكد في وقت سابق ، أن "مساعدة إيران في مواجهة تفشي كورونا، سيساهم في منع كارثة إنسانية يعاني منها الشعب هناك، فضلا عن التقليل من التداعيات السلبية على الجارة العراق".