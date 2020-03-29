النشرة: مجلس الوزراء السوري قرر حظر التجول بين المحافظات لغاية ١٦ نيسان المقبل

أفاد مراسل النشرة في سوريا ان "مجلس الوزراء السوري قرر حظر التجول بين المحافظات اعتبارا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم ولتاريخ ١٦ نيسان وكلف وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار".
هذا وكانت السلطات السورية قد "حظرت التنقل بين مركز المحافطات وريفها وحظر التجول في كافة الاراضي السورية عند الساعة السادسة من مساء وحتى الساعة السادسة من صباح كل يوم".
واكد مصدر مطلع للنشرةان "القرارات هي تمهيد لقرار حظر التجول في جميع المناطق وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا الذي سجل حتى الان ٥ حالات وفقا لبيانات وزارة الصحة السورية".
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