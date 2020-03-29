النشرة: مجلس الوزراء السوري قرر حظر التجول بين المحافظات لغاية ١٦ نيسان المقبل

أفاد مراسل النشرة في ​سوريا​ ان "​مجلس الوزراء​ السوري قرر ​حظر التجول​ بين المحافظات اعتبارا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم ولتاريخ ١٦ نيسان وكلف ​وزارة الداخلية​ وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار".

هذا وكانت ​السلطات السورية​ قد "حظرت التنقل بين مركز المحافطات وريفها وحظر التجول في كافة ​الاراضي السورية​ عند ​الساعة​ السادسة من مساء وحتى الساعة السادسة من صباح كل يوم".

واكد مصدر مطلع للنشرةان "القرارات هي تمهيد لقرار حظر التجول في جميع المناطق وذلك لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ الذي سجل حتى الان ٥ ​حالات​ وفقا لبيانات ​وزارة الصحة السورية​".

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