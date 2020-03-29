أفادت معلومات صحفية عن أن دورية من ​فرع المعلومات​ اوقفت منذ قليل، الناطق باسم ​الحراك الشعبي​ في خيمة ​اعتصام​ حلبا المواطن غ. ح، على خلفية الإشكال الذي حصل أمس أمام ​بلدية حلبا​، أثناء إجتماع ​نواب عكار​ في البلدية لجمع التبرعات لمستشفى عبدالله الراسي الحكومي. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرع المعلومات يوقف الناطق باسم الحراك بخيمة اعتصام حلبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.