شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا: وفيات كورونا 257 والإصابات 14 ألفاً والان مع التفاصيل

الأحد 29 مارس 2020 قالت وزارة الصحة العامة في سويسرا اليوم الأحد إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد وصل إلى 257 من 235 شخصا في اليوم السابق.

وأضافت أن عدد الحالات المؤكدة ارتفع إلى 14336 من 13213 أمس السبت.

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