إرتفاع حصيلة الوفيات في سويسرا لـ257 والإصابات لـ14336 بكورونا

أفادت السلطات الصحية السويسرية، عن تسجيل 22 حالة وفاة و1123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة. ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 257، والإصابات إلى 14336 حالة.
وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 664 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا، ولا يزال الفيروس ينتشر في أنحاء العالم يوماً بعد يوم، فقد دخل مؤخرا إلى القارة السمراء، حيث بلغ عدد الإصابات بكورونا في إفريقيا الـ4000 والدول العربية في الصدارة.
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