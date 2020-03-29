سويسرا.. وفاة 22 وأكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا

أفادت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الأحد، بتسجيل 22 وفاة و1123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة وفقا

لموقع روسيا اليوم، ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 257، والإصابات إلى 14336 حالة.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 664 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.