اربيل تسجل حالتي شفاء من فيروس كورونا

سجلت محافظة اربيل، اليوم الاحد، حالتي شفاء من فيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج اللازم.
وقال مصدر في صحة اربيل، إن دائرة صحة اربيل سجلت، اليوم، حالتي شفاء (2)من فيروس كورونا، مشيرا الى مغادرتهم الحجر الصحي بعد تلقيهم العلاج اللازم.
وكانت محافظة أربيل قد سجلت، في وقت سابق اليوم الأحد، ثمان حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا.، بحسب بيان وزارة الصحة والبيئة.
وكانت محافظة أربيل قد سجلت، في وقت سابق اليوم الأحد، ثمان حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا.، بحسب بيان وزارة الصحة والبيئة.
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