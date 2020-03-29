شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طوكيو تسجل 86 إصابة والإجمالي يتجاوز 1700 في عموم اليابان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأحد إن طوكيو سجلت 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وأضافت أن عدد الإصابات في اليابان قفز إلى أكثر من 1700 و55 وفاة حتى وقت مبكر اليوم الأحد، وذلك بخلاف الوفيات والإصابات التي كانت على متن سفينة سياحية تم عزلها الشهر الماضي.

وطلبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي من عشرات الملايين من سكان المدينة والمناطق المحيطة بها تجنب الخروج لغير الضرورة حتى 12 أبريل نيسان.