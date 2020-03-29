شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس 979 حالة وأضافت الوزارة أن عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغت 25 حالة.

وكانت الهند قد أعلنت إجراءات إغلاق في مختلف أنحاء البلاد لمدة 21 يوما من الثلاثاء الماضي وأوقفت كل رحلات الركاب الجوية والقطارات وأغلقت الحدود ما بين الولايات لاحتواء تفشي محتمل واسع النطاق للمرض خلال التواصل الاجتماعي.