دييغو كوستا مطلوب في الدوري الإيطالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو كوستا، مطلوب للعب في الدوري الإيطالي الموسم المقبل.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن المدير الفني لروما، باولو فونسيكا، يرغب في ضم كوستا من أجل السعي لتحقيق لقب في الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن هجوم روما يحتاج إلى دعم فوري، في ظل تقدم عمر البوسني إيدين دجيكو (34 عامًا)، وعدم تقديم الكرواتي كالينيتش المعار من أتلتيكو مدريد، لمستوى جيد.
وأوضح التقرير أن أتلتيكو مدريد لا يمانع رحيل كوستا، ولديه استعداد للسماع للعروض المقدمة من أجله.
جدير بالذكر أن روما كان مهتمًا بضم كوستا في عام 2013، لكن اللاعب بقي في أتلتيكو وفاز بلقب الليغا، قبل أن يرحل إلى تشيلسي عام 2014، ليحقق لقب البريمييرليغ، ثم عاد إلى الأتليتي من جديد.
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