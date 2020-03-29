فيديو “غرفة العزل” بسطات.. وزارة الصحة تُوضح: المعنية بالأمر غير مصابة وتُعاني من قلق بعد مخالطتها صديقتها

ردا على الفيديو الذي تم تداوله على فيسبوك، اليوم السبت، لسيدة بغرفة العزل في مدينة السطات، خرجت وزارة الصحة بتوضيح تقول فيه إن السيدة التي وثقفت الفيديو غير مصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إن السيدة المعنية بالأمر حالتها الصحية لا تستجيب للمعايير العلمية المعمول بها سريريا من أجل تحديد الاشتباه في إصابتها بكورونا، لكنها تُعاني من قلق مفرط إثر مخالطتها لصديقتها، هذه الأخيرة التي لم تظهر نتائج تحليلاتها للحدود، اليوم السبت.

الوزارة أوضحت أن المعنية بالأمر دخلت المستشفى على الساعة الثالثة صباحا وليس على الساعة الثامنة كما وثق الفيديو، كما أنها استفادت من وجبة الغذاء وجميع مستلزمات الحياة العادية.

وأضاف البلاغ أن حالة القلق التي تُعاني منها المعنية بالأمر دفعها إلى تكسير الزجاج والعبث في الغرفة بطريقة هستيرية نتيجة تخوفها من الإصابة بالفيروس، رغم أنها لم تحمل أعراضه.