عاجل..ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 402 حالة في المغرب!- حصيلة جديدة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث كشفت آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة، قبل قليل، عن بلوغها 402 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة، في حدود الساعة 11 من مساء اليوم السبت، إصابة 12 شخصا آخرا بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 402 مصاب في المجموع.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 24 حالة وشفاء حالة جديدة، لتصل نسبة الحالات التي تعافت 12 حالة في المجموع.
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