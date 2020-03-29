تقرير أمريكي: البنتاغون يخطط للتصعيد ضد إيران في العراق

أفادت مصادر أمريكية بأن البنتاغون أمر القوات الأمريكية بإعداد خطة لتصعيد القتال ضد "كتائب حزب الله" في العراق، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأكد مسئولون أمريكيون مطلعون، أن البنتاغون أصدر في 15 مارس الجاري أمرًا للقيادة المركزية والقوات الأمريكية في العراق بوضع استراتيجية لـ"تفكيك" عمليات الجماعة المدعومة من طهران و"تدميرها".

وطلب أمر البنتاغون أن يعتبر

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عناصر للحرس الثوري الإيراني حسب هذه الاستراتيجية أهدافًا عسكرية مشروعة للقوات الأمريكية في حال تواجدهم مع مقاتلي "كتائب حزب الله".

وشارت مصادر إلى أن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين،

يدعون إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران وحلفائها ويرون في أزمة تفشي فيروس كورونا فرصة للقضاء على الفصائل المدعومة من طهران في العراق.

في المقابل، يحذر كبار المسؤولين الدفاعيين في الولايات المتحدة، بمن فيهم وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، من أن أي تصعيد عسكري حاد في العراق قد يقوض استقرار الشرق الأوسط، في وقت أعلن فيه ترامب عن رغبته بتقليص القوات الأمريكية هناك.