وسائل إعلام: اعتراض صاروخين في سماء الرياض

أفادت وسائل إعلام سعودية بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة ناجم عن اعتراض صواريخ في سماء الرياض وجازان. وأشارت وسائل الإعلام إلى صوت الإنفجارات جاء نتيجة قيام قوات الدفاع الجوي السعودي باعتراض صواريخ أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثيين باتجاه المملكة. وذكر شهود عيان أنهم سمعوا "أصوات عدة انفجارات"، أعقبها إطلاق صفارات الإنذار في مناطق العاصمة ومحافظة جازان جنوبي المملكة.

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