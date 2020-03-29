وزير الخارجية الالماني: عودة 160 ألف مواطن ألماني كانوا عالقين في بلدان أخرى

أعلن وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ عن إعادة أكثر من 160 ألف مواطن الماني الى البلاد كانوا عالقين في دول أخرى عقب إغلاق المطارات بسبب ​فيروس كورونا​.

وقدّرت وزارة الخارجية أن نحو 200 ألف الماني لا يزالون محتجزين في الخارج ويسعون الى العودة.

ووافقت ​الحكومة الألمانية​ الأسبوع الماضي على تخصيص 50 مليون يورو لابرام اتفاقات مع شركات طيران تجارية لاعادة المواطنين الألمان من المناطق المتأثرة بالفيروس.

كما توافق وزراء خارجية دول ​الاتحاد الاوروبي​ على تشارك المعلومات للمساعدة في اعادة ما أمكن من مواطني دول التكتل.