وزير الخارجية الالماني: عودة 160 ألف مواطن ألماني كانوا عالقين في بلدان أخرى

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن إعادة أكثر من 160 ألف مواطن الماني الى البلاد كانوا عالقين في دول أخرى عقب إغلاق المطارات بسبب فيروس كورونا.
وقدّرت وزارة الخارجية أن نحو 200 ألف الماني لا يزالون محتجزين في الخارج ويسعون الى العودة.
ووافقت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي على تخصيص 50 مليون يورو لابرام اتفاقات مع شركات طيران تجارية لاعادة المواطنين الألمان من المناطق المتأثرة بالفيروس.
كما توافق وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي على تشارك المعلومات للمساعدة في اعادة ما أمكن من مواطني دول التكتل.
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