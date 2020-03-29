شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خارجية البرلمان": نستقبل طلبات العالقين بالخارج للعودة.. والحكومة تتعاون معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة على تواصل دائم مع وزارتى الخارجية، الهجرة وشئون المصريين في الخارج، لمتابعة كل ما يتعلق بشئون العالقين في الخارج، والراغبين منهم للعودة إلى أرض الوطن، في ظل الأزمة التي نعيشها بخصوص فيروس كورونا.

وأضاف "درويش" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة تستقبل طلبات المصريين في الخارج بشكل مباشر، سواء منهم أو من النواب في محافظات الجمهورية، مؤكداً أن وزارة الخارجية تتعاون بشكل كبير جداً مع اللجنة، في تسهيل عودتهم إلى الوطن.

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ووجهت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، اليوم رسالة للمصريين وخصوصا الموجودين في إيطاليا من فضلكم التزموا بإجراءات الوقاية فقط من أجل سلامتكم، وكل من لا تتوفر خطوط طيران أقول لهام ابقوا في منازلكم وتوجهوا إلى الله بالدعاء فترة وستمر، في وقت ما بنعرف ان ربنا أكبر من أي تكنولوجيا لا تقلق على أهلك الموجودين في مصر، من فضلكم التزموا بالإجراءات المفروضة خارج الدولة كل هذا سوف يمر وسنتححدث ونحكى هذه البطولات، وأشكر دولة الإمارات على ما قدمته للمصريين هناك ومحدش يقلق لو إقامة انتهت حتى لو خارج الدولة والإمارات عملت موقع للتواصل مع الخارجية الإماراتية .

وقالت: إن هناك طلبات من المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا من الطلاب والزيارات العائلية أمريكا كبيرة جدا وتحدثنا مع وزير الطيران من واشنطن ونيويورك فلابد من تجميع الجاليات المصرية في أمريكا ومساعدة الدبلوماسية المصرية وموافاتها بالأعداد التي ترغب في العودة .