شفاء ست حالات مصابة بكورونا في النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، عن شفاء ست حالات مصابة بفيروس كورونا وقال الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ست حالات مصابة بفايروس كورونا تماثلت الى الشفاء". واضافت ان "النتائج المختبرية لهذه الحالات كانت سالبة".

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