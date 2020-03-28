رمضان صبحي يقرر استنساخ سيناريو "صلاح 15"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضع فريق فيورنتينا الإيطالي النجم المصري الشاب رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي المعار للأهلي المصري، على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إليه في الموسم المقبل.

جاء ذلك بعد الظهور المميز للاعب مع منتخب مصر الأولمبي وفريق الأهلي، حيث قاد الأول للفوز بأمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أهلت الفراعنة لأولمبياد طوكيو في نوفمبر/تشرين الثاني وتوج أفضل لاعب بها، كما تألق مع الأهلي قبل تعرضه للإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الشهور الأخيرة.

وعلمت "العين الرياضية" من مصدر مقرب من اللاعب أن فيورنتينا يعد الفريق الأكثر اهتماما بضم رمضان صبحي الذي تنتهي إعارته للأهلي من هدرسفيلد مع نهاية الموسم الحالي الذي لم يكتمل حتى الآن بعد الظروف التي يعيشها العالم في ظل انتشار فيروس كورونا.

وكشف المصدر عن وجود أكثر من عرض للنجم المصري الشاب، أبرزها من أندية برتغالية وإنجليزية، لكنها ليست بنفس درجة اهتمام فيورنتينا الإيطالي، الذي يرغب بقوة في ضم صبحي منذ فترة طويلة.

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ويأمل رمضان صبحي في تكرار تجربة مواطنه محمد صلاح، الذي سبق أن تألق رفقة فيورنتينا خلال نصف الموسم الذي خاضه معه بداية من يناير 2015، بعد هروبه من جحيم تشيلسي الإنجليزي، حيث قدم معه مستويات رائعة أدت لانتقاله لصفوف مواطنه روما بعدها لموسمين، قبل أن يتوهج رفقة ليفربول الإنجليزي.





ويرى لاعب الأهلي أن فيورنتينا هو الأنسب له من بين بقية العروض من حيث شهرة الفريق وقوة الدوري الإيطالي، لكي يساعده على ظهور موهبته بشكل مميز بعد أن فشل في تجاربه السابقة مع فرق صغيرة مثل ستوك سيتي وهدرسفيلد في إنجلترا.

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي خرج منذ أيام قليلة بتصريحات تلفزيونية كشف فيها عن رغبته في استكمال تجربته الاحترافية وعدم الاستمرار رفقة الأهلي في الوقت الحالي، مؤكدا أن حلمه هو الاحتراف الخارجي منذ الصغر، وأنه لا يريد أن يخدع جماهير الفريق الأحمر بتصريحات منمقة رغم حبه وعشقه للنادي الأهلي.