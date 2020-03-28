الطيران تُسيّر رحلتين لإجلاء 300 مصري عالقين في لندن بسبب كورونا

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة الطيران المدني، تسيير رحلتين استثنائيتين، الأحد، تقلعان من مطار شرم الشيخ الدولي، لإجلاء 300 مصري، من العالقين في لندن، بسبب تعليق حركة الطيران كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب مصادر لـ"اليوم السابع"، فإنه من المقرر أن تقلع الرحلات من مطار شرم الشيخ الدولي، وعلي متنها وفود سياحية بعد انتهاء البرامج السياحية الخاصة بهم، متجهة إلى لندن وتعود الرحلتين إلى مطار القاهرة الدولي وعلي متنها ما يقرب من 300 مصري.

وكان مطار القاهرة الدولي، استقبل، السبت، رحلة مصر للطيران الاستثنائية، القادمة من العاصمة العمانية مسقط وعلى متنها 135 مصريا من العالقين هناك.

كما استقبل المطار، ثالث رحلات مصر للطيران الاستثنائية، القادمة من الكويت وعلى متنها ٣٤٠ مصريا من العالقين هناك، وتم توقيع الكشف الطبي على جميع القادمين من قبل فرق الطب الوقائي بالحجر الصحي في المطار، وتم إنهاء إجراءات وصولهم جميعا.