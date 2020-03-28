أبي خليل: معنيون بحماية أبناء قضاء عالية وتحركنا على مختلف الأصعدة

كشف النائب ​سيزار أبي خليل​، في حديث تلفزيوني، أن ​قضاء عاليه​ "يتجهز لمواجهة تفشي فيروس ​الكورونا​، أسوة بمختلف المناطق اللبنانية"، مشيرا الى تجهيز أمكنة حجر صحي، وتأمين مساعدات غذائية، ومواجهة الأزمة الاقتصادية بعد كورونا.

ولفت إلى أنه "صحيح أن قضاء عاليه هو من بين الأقضية غير الموبوءة، حيث سجلت حالتان فقط حتى الساعة، إلا أن ذلك لا يعني غياب احتمال تفشي الوباء، رغم أن منطقة عاليه لا تعاني اكتظاظا سكانيا وهذا يسهل عملية المواجهة، وبالتالي نحن معنيون بحماية أبناء القضاء، ولقد تحركنا ك- "تيار وطني حر"، على مختلف الأصعدة"، ومنها: على الصعيد الصحي، لقد بادرنا بتعقيم الأماكن العامة بالتعاون مع البلديات الراغبة، وكانت هيئة الأطباء في "​التيار الوطني الحر​" قد عقدت مؤتمرا صحفيا حول تأمين الفحوصات السريعة، وهو أمر مهم للغاية من أجل كبح انتشار الفيروس، وعلى الصعيد الغذائي، نسعى إلى تأمين بعض الحاجات الغذائية للأشخاص غير القادرين على العمل أو الخروج لتأمين ما قد يحتاجون إليه في الفترة الراهنة، وعلى صعيد الاستدامة الاقتصادية، نحن نعول على الزراعة المحلية، وقد استطعنا تأمين حوالى 2200 حصة من البذور، التي يمكن زراعتها في الحدائق المنزلية، وسنواصل هذه الجهود حتى ما بعد أزمة كورونا".

ودعا أبي خليل الى "ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل مواجهة هذا الوباء".

