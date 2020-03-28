الخارجية تعلن استحصال الموافقة لإرجاع العراقيين من روسيا غداً

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بالتنسيق مع وزارة النقل وسفارة جمهورية العراق في موسكو تم استحصال الموافقة لرحلة يوم غد الأحد".

ودعا الصحاف، جميع من حجز إلى "التوجه لمطار فنوكوفو"، مؤكداً "إمكانية الحجز في المطار للراغبين بالعودة، وسيتواجد القسم القنصلي في المطار كما سيتم تزويد المسافرين من خارج موسكو بكتاب تسهيل مهمة لمن يرغب".

