لأول مرة.. قمة افتراضية طارئة لمجموعة العشرين لمواجهة "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز انطلقت أعمال أول قِمة استثنائية افتراضية في الرياض لقادة أقوى عشرين دولة اقتصادية في العالم، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي بات يحصد أرواح الأبرياء حول العالم.

قمة العشرين الافتراضية.. الجميع في مواجهة عدو واحد



من هناك على أرض مملكة الإنسانية.. تناقش القمة الاستثنائية في الزمان والشكل المضي قدما في تنسيق جميع الجهود العالمية للحد من تأثير كورونا الإنساني والاقتصادي والمجتمعي.

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قمة العشرين تحاصر كورونا بـ5 تريليونات دولار



ويشارك في هذه القمة الافتراضية قادة الدول أعضاء مجموعة العشرين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والهند وإسبانيا والصين، إلى جانب منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة.

دولة الإمارات تشارك في القمة الاستثنائية الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين بروح التضامن والتكاتف العالمي للخروج بقرارات صارمةٍ تحدُّ من خطورة الفيروس الوبائي، الذي بات يهدد مصير العالم أجمع.