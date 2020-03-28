حاكم ولاية نيويورك: عدد الماكثين بالمستشفيات جراء كورونا انخفض إلى نحو 840

أعلن حاكم ولاية نيويورك ​أندرو كومو​ أن "عدد الماكثين بالمستشفيات جراء كورونا انخفض إلى 847 بعد أن كان 1154".

وفي وقت سابق أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى أنه "لا يستبعد فرض حجر على ولاية ​نيويورك​، لافتاً إلى أنه "من الممكن إخضاع ولايتني نيو جيرسي وكونيكتيكت أيضا للحجر".

وتعتبر ولاية نيويورك الأميركية من الولايات الأكثر تضرراً ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19"، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها الـ 44 ألفاً، بعد تسجيل أكثر من 7300 إصابة في يوم واحد.