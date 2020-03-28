حاكم ولاية نيويورك: عدد الماكثين بالمستشفيات جراء كورونا انخفض إلى نحو 840

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أن "عدد الماكثين بالمستشفيات جراء كورونا انخفض إلى 847 بعد أن كان 1154".
وفي وقت سابق أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أنه "لا يستبعد فرض حجر على ولاية نيويورك، لافتاً إلى أنه "من الممكن إخضاع ولايتني نيو جيرسي وكونيكتيكت أيضا للحجر".
وتعتبر ولاية نيويورك الأميركية من الولايات الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها الـ 44 ألفاً، بعد تسجيل أكثر من 7300 إصابة في يوم واحد.
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