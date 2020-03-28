الصحة المصرية تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ والسكان المصرية، خالد مجاهد، ارتفاع إجمالي عدد الحالات المصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، إلى 576 حالة، عقب تسجبل 40 حالة إصابة جديدة.

وأكد مجاهد خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات ​منظمة الصحة العالمية​، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة.

كما شدد على أنه "وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عاما و78 عاماً، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36 حالة".