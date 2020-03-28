الصحة المصرية تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، ارتفاع إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 576 حالة، عقب تسجبل 40 حالة إصابة جديدة.
وأكد مجاهد خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة.
كما شدد على أنه "وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عاما و78 عاماً، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36 حالة".
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