أستراليا تسمح برسو السفينة السياحية "أرتانيا"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





سيدني: رصدت عشرات الإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد السبت على متن سفينة الرحلات السياحية "أرتانيا" التي سُمح لها بالرسو في ميناء فريمانتل في غرب أستراليا بعدما كان خفر السواحل الأستراليون يمنعون رسوها منذ الثلاثاء.

وكانت السلطات في ولاية أستراليا الغربية منعت السفينة التي غالبية ركابها من الجنسية الألمانية، من الرسو في فريمانتل، وطلبت منها مغادرة المياه الأسترالية ومواصلة إبحارها نحو جنوب إفريقيا، وجهتها الأساسية.

وكانت أستراليا أعلنت تسجيل إصابات بكوفيد-19 لدى مسافرين وصلوا مؤخرا كانوا على متن سفن سياحية رست في ميناء سيدني على الساحل الشرقي لولاية نيو ساوث ويلز.

والسبت كشف رئيس حكومة الولاية مارك مكغوان أن قرار السماح برسو السفينة الألمانية أملته الزيادة في الإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد على متنها والتي بلغت مستوى "حرجا".

وبات عشرات الركاب يعانون من عوارض الإصابة بكوفيد-19، وشخّص فريق طبي صعد على متن السفينة 46 حالة يشتبه في أنها إصابات بكوفيد-19، تتطلّب إحداها نقلا إلى المستشفى.

Advertisements

وهذا الأسبوع أجلي راكبان مصابان بالمرض من السفينة وتم نقلهما إلى المستشفى.

وسيتم ترحيل نحو 800 راكب، غالبيتهم ألمان، إلى بلادهم في الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تغادر السفينة السياحية "ماغنيفيكا" ميناء فريمانتل السبت، في حين رست السفينة السياحية "فاسكو دا غاما"، وسيوضع ركابها الأستراليون في الحجر الصحي فيما سيتم ترحيل النيوزيلنديين والبريطانيين منهم جوا إلى بلادهم.

مواضيع قد تهمك :