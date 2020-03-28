الجزائر تُعلن إصابة 45 شخصا آخرا بكورونا والحصيلة تقفز إلى 454

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، إصابة 45 شخص آخر بفيروس كورونا، ووفاة 3 مُصابين بالفيروس. مُقابل ذلك أعلنت الصحة الجزائرية تعافي حالتين من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 31 شخصا.

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