الناصرة: اتهام شاب بإطلاق النار على شقيقين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة لائحة اتهام للمحكمة، ضد شاب (22 عاما) من سكان الناصرة، على خلفية ضلوعه في جريمة إطلاق نار على شقيقين يبلغان من العمر 23 و27 عاما من المدينة، ما أسفر عن إصابة أحدهما بجروح وصفت بأنها خطيرة آنذاك.

ونسبت لائحة الاتهام للمتهم، حيازة السلاح بشكل غير قانوني، إطلاق النار في منطقة مأهولة والتهديد وتشويش مجرى التحقيق.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "تفاصيل الجريمة تعود إلى يوم 18 كانون الثاني/يناير الماضي، حينما نشب خلاف بين الطرفين وقد اتفقوا على اللقاء في الحي الشرقي، حيث وصل المتهم إلى هناك وبحوزه مسدس وأقدم على إطلاق النار بالهواء، بينما قام آخر بأخذه منه بالقوة وأطلق النار صوب المصابين".

وأضافت "على أثر ذلك قام المتهم بنقل أحد المصابين إلى المستشفى ثم فر هاربا من المكان، وعندما لاحظ بأن الشرطة قد تصل إليه قام بتسليم نفسه دون تقديمه معلومات حول مطلق النار من مسدسه".