سعر الدولار في السودان اليوم السبت 28 مارس 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بالسودان عند مستوى 127 جنيها، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



كما سجل الدولار سعرا شبه موحد لدى معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيها للبيع.

وتكرر السعر المذكور آنفا للدولار في بنوك بيبلوس أفريقيا والسعودي السوداني والخرطوم والادخار والتنمية الاجتماعية والنيل الأزرق المشرق.

كما تكرر في شركات صرافة باب المندب والهجرة واليمامة ودينار وأرجين والرائد والأنصاري وليرا.

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ووفق وسائل إعلام محلية، تم تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى 127 جنيها، مع توقعات بتسجيل مستويات أعلى في الفترة القادمة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا عالميا.

وتتعرض أسواق الصرف غير الرسمية في السودان إلى حالة غير مستقرة ازدادت وتيرتها مؤخرا مع التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم وإغلاق المعابر البرية والجوية والبحرية للسودان، كإجراءات احترازية لمنع انتشار المرض في البلاد.

سعر الإسترليني واليورو

وسجل سعر اليورو وفق بيانات المركزي السوداني 60.04 جنيه للشراء و60.34 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 65.24 جنيه مقابل 65.56 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 137.51 جنيه والإسترليني 148.20 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وعن أسعار الريال السعودي فسجل 14.65 جنيه للشراء مقابل 14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه مقابل 15.05 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 173.44 جنيه للشراء و 174.31 للبيع، وفقا للمركزي السوداني.

وفي السوق السوداء سجل الريال السعودي 33.60 جنيه سوداني والدرهم الإماراتي 34.53 جنيه والدينار الكويتي 266.45 جنيه.