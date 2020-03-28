غرفة العمليات الوطنية أصدرت تقريرها اليومي بشأن كورونا في لبنان

أصدرت غرفة العمليات الوطنية تقريرها اليومي بشأن 19-COVID في ​لبنان​.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير يشمل المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي للاصابات، إضافة الى توزع الحالات المؤكدة بحسب الاقضية، والجنس والعمر والجنسية.

وأكد التقرير أن هناك 412 حالة كورونا تم تسجيلها منذ 21 شباط في اشارة الى 21 حالة جديدة اليوم.

وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت، في بيان عن إصابات الكورونا، انه "حتى تاريخ 28/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة 412 حالة بزيادة 21 حالة عن يوم امس".