نصار: أضع فندق RÉSIDENT SUISSE بتصرف أهلي في منطقة عاليه

أعلن النائب أنيس نصار وضع فندق résident suisse في سوق الغرب، بتصرف أهالي منطقة عاليه ليكون مركز حجر صحي.
وفي بيان له، أشار إلى أنه "بين الألم والأمل أكثر من فارق حرف. ولأننا اليوم غدونا في واقع انساني مرير، وبعد أزمات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، دخل علينا وباء كورونا ليكمل الداء الإنساني المزري. وإثر تفاقم هذا الوباء القاتل في لبنان، وصل منطقة عاليه كغيرها من المناطق اللبنانية فبتنا عرضة للخطر والإصابة".
وأضاف: "واذ آليت على نفسي منذ البداية متابعة هموم الناس، قادني واجبي الى إعلان الآتي: "إنني أضع فندق résident suisse في سوق الغرب بتصرف أهلي في منطقة عاليه، ليكون مركز حجر صحي لكل شخص أو عائلة تجد نفسها بحاجة لتطبيق هذا التدبير. وهذا الفندق المخصص أصلا لطلاب جامعة البلمند، مؤلف من 29 جناحا متكاملا وقاعات كبرى مجهزة. وسأتابع الموضوع مع قائمقام عاليه ووزارة الصحة العامة".
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