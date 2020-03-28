تطوير علاج لمرضى كورونا في روسيا اعتمادا على التجربتين الصينية والفرنسية

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للطب والبيولوجيا عن تمكنها من تطوير دواء لعلاج المرض الذي يسببه ​فيروس كورونا​ "كوفيد-19"، على أساس عقار "مفلوكوين" المضاد للملاريا، مشيرة إلى الإعلاج يعتمد على التجربتين الصينية والفرنسية.

ولفتت الوكالة، في بيان لها، إلى أن المركز العلمي الإنتاجي "فارم زاشيتا" التابع لها، "نجح في وضع خطة لعلاج عدوى فيروس كورونا على أساس عقار "مفلوكوين" المضاد للملاريا، مستفيدا من التجربتين الصينية والفرنسية".