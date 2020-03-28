عراجي: من غير المقبول أن لا تغطي شركات التأمين وكلاءها بحال إصابتهم بالكورونا

اعتبر رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ ​عاصم عراجي​، في حديث تلفزيوني، أن من غير المقبول أن لا تغطي شركات التأمين وكلاءها في حال ثبُتت إصابتهم بفيروس "كورونا"، لافتاً إلى أن "على شركات التأمين أن تدفع وتغطي الوكلاء و"كفاهم لف ودوران"، وعلى مستشفيات المناطق أن تقبل تغطية المواطنين على حساب وزارة الصحة".

على صعيد متصل، لفت النائب عراجي إلى أننا "تقدّمنا بطلب لإحضار أجهزة تنفس من الخارج والمعيار هو الدول الأكثر حاجة إليها والمشكلة ليست مالية".