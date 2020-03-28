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تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

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أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة ​، أن بلاده سجلت 99 إصابة جديدة ب​فيروس ​، بينها 10 حالات مرتبطة بالسفر خارج المملكة.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن "معظم المصابين بكورونا في السعودية بحالة مطمئنة ومستقرة، لكن ستة منهم لا يزالون في حالات حرجة ويتلقون الرعاية الصحية في قسم العناية المركزة".

كما أعلن عن شفاء مصابين جديدين من الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 35 شخصا، من دون تسجيل اي وفيات جديدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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