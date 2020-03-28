تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن بلاده سجلت 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 10 حالات مرتبطة بالسفر خارج المملكة.
وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن "معظم المصابين بكورونا في السعودية بحالة مطمئنة ومستقرة، لكن ستة منهم لا يزالون في حالات حرجة ويتلقون الرعاية الصحية في قسم العناية المركزة".
كما أعلن عن شفاء مصابين جديدين من الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 35 شخصا، من دون تسجيل اي وفيات جديدة.
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