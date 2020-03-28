وزيرة التجارة توقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبدالقادر رمضان: أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية. وقال بيان صحفي من الوزارة اليوم السبت إن القرار يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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