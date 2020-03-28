بعد فرض حالة الطوارئ.. الجائحة تحول عين أسردون في بني ملال لمكان مهجور- فيديو

تحول منتزه عين أسردون بمدينة بني ملال، لمكان مهجور تماما، بعد اتخاذ تدابير حالة الطوارئ التي تمنع التجمعات، وتلزم الناس بالبقاء في المنازل، إلا في حالات ضرورية.
ورصدت كاميرا “اليوم 24″، مشاهد لمنتزه عين أسردون الوجهة السياحية الأولى بالمدينة أثناء حالة الطوارئ، والتي حولته لمكان خال من الزوار.
وسجلت جهة بني ملال خنيفرة لحدود الساعة، 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من أصل 358 إصابة سجلها المغرب في مختلف المناطق حتى صباح اليوم السبت.
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